السفير الألماني بالقاهرة يزور مجموعة العربي لبحث فرص التعاون مع الشركات الالمانية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
السفير الألماني بالقاهرة يزور مجموعة العربي لبحث فرص التعاون مع الشركات الالمانية
قام سيريل نون السفير الألماني بالقاهرة بزيارة لمجموعة العربي الرائدة في صناعة الأجهزة المنزليه في مصر بهدف بحث فرص  استثمار جديدة في مجال الأجهزة المنزلية والكهربية ، وفتح مجالات التعاون التقني والتكنولوجي بين الشركات الألمانية وبين الشركة المصرية 


وكان في استقباله المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والمهندس محمد عبد الجيد العربي رئيس عمليات التصنيع بالمجموعة . 


 أكد السفير الألماني على حرص ألمانيا لإقامة علاقات اقتصادية قوية مع الجانب المصري في العديد من المجالات مشيدا بالتطور الهائل التي شهدته تكنولوجيا عمليات تصنيع الأجهزة المنزلية والكهربية في مصر ، معربا عن سعادته بالجولة التي قام بها في مصانع مجموعة العربي بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا 


وأضاف المهندس إبراهيم العربي أن العلاقات المصرية الألمانية تتميز بالعمق والتميز لاسيما في الآونة الأخيرة ، حيث اتسع نطاق التعاون الثنائي بشكل لا يقتصر على تعزيز الشراكات التنموية والعلمية والثقافية فحسب بل امتد ليشمل قطاعات جديدة مثل صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمي والإنتاج الحيواني، مثمنا جهود  السفير الألماني  للتعرف على مجالات جديدة بهدف فتح آفاق أخرى  للتعاون الاقتصادي  بين البلدين .

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