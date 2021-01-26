مباحث التموين تضبط 1164 قضية مخالفة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط العديد من القضايا، في مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 2746 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

وفي مجال الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3520 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفي مجال الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية عن ضبط 128 قضية متنوعة، وفي مجال الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 17 قضية مصنفات سمعية وسمعية بصرية مطبوعات.

وفي مجال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1164 قضية تموينية متنوعة غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر، وفي مجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط 4 قضايا.

هذا وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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