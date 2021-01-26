غدا.. ريتشارد الحاج يحتفل بعيد ميلاد فاطمة عيد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
يارا أحمد


يقيم ريتشارد الحاج، احتفالية لعيد ميلاد الفنانة فاطمة عيد ، والمقرر إقامته غدا بمقر الشركة في مدينة نصر ومن المقرر أن تقوم تسجيل أغنية جديدة.


من ناحية أخري كانت اخر أعمالها البوم "انا بنت عمك" ويضم 14 أغنية من بينها موال "أنا بعشق الفن" من كلمات رمضان العجمي، ألحان فاروق سلامة، "أنا بنت عمك" كلمات وألحان شفيق الشايب، توزيع وليد مصطفى، "يادي الزمان الردي" كلمات عبدالرحمن سيد الأهل ، ألحان شفيق الشايب، توزيع وليد مصطفى، "موال يا ورد ليه تنقطع" من كلمات رمضان العجمي، ألحان فاروق سلامة، "يا بتاع الورد" كلمات عاطف فايد، ألحان شفيق الشايب، توزيع وليد مصطفى.

و "موال شوق الحبايب" كلمات وألحان شفيق الشايب ، "تستاهلي" كلمات وألحان شفيق الشايب، توزيع وليد مصطفى، وموال "علمت ابني أنا" كلمات رمضان العجمي، ألحان فاروق سلامة.

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