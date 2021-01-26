أحمد أيوب يحضر مباراة الأهلي وبيراميدز

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:17 م
بوابة الفجر
محمد جمال
تواجد احمد ايوب المدرب العام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وسيد معوض مدرب المنتخب في مقصورة استاد الدفاع الجوي لمتابعة مباراة بيراميدز والاهلي في الدوري الممتاز 

ويأتي حضور أعضاء الجهاز الفني للمباراة بناء على توجيهات المدير الفني  الكابتن حسام البدري وضمن خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد في معسكر مارس المقبل .


ويستعد المنتخب لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر في إطار منافسات الجولتين الرابعة والخامسة  في ختام التصفيات  المؤهلة لكأس الأمم الافريقية.

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