سامي مغاوري ينتهي من مسلسل "اللعبة" 8 فبراير المقبل

Advertisements



أوشك الفنان سامي مغاوري، على الانتهاء من تصوير الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، الذي يعرض حاليا على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشاركه البطولة كل من الفنانين شيكو وهشام ماجد.



وقال الفنان سامي مغاوري في تصريحات صحفية من المقرر أن نصور آخر مشاهد المسلسل في الثامن من فبراير المقبل"، مضيفا أن "اللعبة" الجزء الثاني يحمل العديد من الأحداث الشيقة التي جذبت انتباه المشاهدين منذ الحلقة الأولى، فضلا عن أن أحداث الجزء الثاني تختلف عن الجزء الأول تماما، وتتضمن تحديات جديدة وصعبة.



مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادي أبو السعود، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني، وبطولة هشام ماجد وشيكو ورانيا يوسف ومي كساب وأحمد فتحي ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامي مغاوري وأوتاكا.



وتدور أحداث المسلسل حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

