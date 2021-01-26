طبيب: خطة أوروبا للسيطرة على كورونا تدمر كل الجهود لمكافحة الفيروس

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
انتقد الدكتور محمد مبروكة اختصاصي الجراحة بمستشفى تشرشل، خطة أوروبا للسيطرة على فيروس كورونا تدمر كل الجهود لمكافحة الفيروس، مشددًا على أن الأمر يخضع الآن للصراعات سواء السياسية أو الطبية والكل يريد فرض سيطرته للحصول على كميات أكبر من اللقاحات في ظل تواتر الأنباء حول فعالية اللقاحات التي تم الإعلان عنها مؤخرا مثل لقاح جامعة أكسفور وأسترازينيكا.

وأضاف "مبروكة"، في حديثه لقناة "الغد"، أن شركة أسترازينيكا قد أبلغت الاتحاد الأوروبي أنها لن تستطيع تحقيق الهدف المتفق عليه فيما يتعلق بكميات اللقاح المتوقع تسليمها بسبب صعوبات تواجهها في عملية الإنتاج، مشيرا إلى أن محاربة فيروس كورونا لابد من وجود خطة كبيرة لتوزيع اللقاحات على الدول أجمع.

كما أكد أن الخطة التي وضعت والإعلان عنها هي خطة قصيرة المدي ولن تنجح، موضحا أن الفترات السابقة شهدت تحور للفيروس وظهور سلالات جديدة مع وجود لقاحات تضاربت الأنباء حول مدى فعاليتها.

ونوه اختصاصي الجراحة بمستشفى تشرشل، بأن الاتحاد الأوروبي قام بالضغط من الناحية السياسية لتوزيع اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا على الدول، مشيدا بما قامت بها الإمارات وتوزيعها اللقاحات على الدول.

وحذر الاتحاد الأوروبي من إمكانية تشديد القواعد الحاكمة لتصدير لقاحات فيروس كورونا وسط خلاف مع شركة أسترازينيكا عقب خفضها الكميات المتفق على تسليمها.

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