زيد نديم لـ"الفجر الفني": سعيد بالتعاون مع ماجد المهندس وراشد الماجد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
يارا أحمد


أعرب الموسيقار زيد نديم، علي سعادته عن التعاون مع الفنان ماجد المهندس في اغنية ودعت روحي من كلمات المستشار تركي أل الشيخ و الحان نواف عبدالله وأكد أنها نالت ردود أفعال واسعة.

واضاف زيد، في تصريح خاص ل'الفجر الفني' أنه سعيد بتخطي أغنية راشد الماجد ال15 مليون مشاهدة وان هناك الكثير من المفاجآت.



حيث تخطت أغنية "الأسد" التي طرحها الفنان راشد الماجد، 15 مليون مشاهدة على اليوتيوب، والأغنية من ألحان أحمد الهرمى، وتوزيع زيد نديم.

ومؤخرا طرح المطرب راشد الماجد دويتو أغنية وطنية بعنوان "هب الغلا" التى تجمعه بالمطرب عبد العزيز المعنى، وهى من كلمات الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، وألحان عبدالعزيز المعنى، وتوزيع موسيقى زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد، على يوتيوب، كما طرح مؤخراً دويتو أغنية وطنية بعنوان "درع البلد" التى تجمعه بالمطرب رابح صقر، من كلمات مشغل بن محماس الحارثى، وألحان ياسر بوعلى وتوزيع موسيقى رأفت.



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