بايرن ميونخ يخطط لخطف راموس

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن مسئولي بايرن ميونخ الألماني يخططون للتعاقد مع الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.









وأشار برنامج الشيرنجيتو الإسباني إلى أن عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل لكن لا يوجد أي اتفاق بين الطرفين حتى الآن على شروط العقد الجديد.









وأكد الصحفي الإسباني إدواردو إندا المحلل ببرنامج الإسباني أن مسئولي بايرن ميونخ استفسروا من خافي مارتينيز ومارك روكا الثنائي الإسباني في الفريق البافاري عن موقف راموس.









وألمح إدواردو إندا أن راموس لا يرغب في الاستماع إلى العروض في الوقت الحالي لأنه يريد الاستمرار لمدة موسمين آخرين مع ريال مدريد.









وأوضح إدواردو إندا أن الأزمة بين راموس وريال مدريد تعود إلى رغبة الميرنجي في تخفيض راتب قائد الملكي بنسبة 10% في العقد الجديد.



