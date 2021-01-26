بدء منح اللقاحات ضد كورونا للفرق الطبية ببورسعيد

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أعلن الدكتور احمد حسن ابوهاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، عن بدء منح لقاحات للفرق الطبية حسب الجدول الزمنى الموضوع، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات وزارة الصحة.



بدأت فعاليات منح اللقاح، بمستشفى الحميات ببورسعيد وكان الدكتور احمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أول المتلقين للقاح، وأشرف على إعطاء اللقاحات لأعضاء الفريق الطبي بالمستشفى مع التأكيد بالالتزام بالاحتياطات القياسية لمكافحة العدوي.



يأتي ذلك في إطار إهتمام الدولة بحماية الأطقم الطبية والتى وضعتها الدولة المصرية من أولوياتها وتعتبر مصر أول دولة أفريقية تبدأ حملة اعطاء لقاحات فيروس كورونا كما انها اول دولة تحصل على اللقاح في القارة.



وتم عمل آليه لتسجيل بيانات متلقى اللقاح واطلاعه على الموافقه المستنيرة وتسجيل كافة تلك البيانات على منظومة التشغيل المميكنه الخاصة بتلقى اللقاحات.



كما تم إنشاء عيادة لفحص متلقى اللقاح من الفرق الطبية داخل المستشفى قبل اعطاء اللقاح ولمتابعته بعد تلقيه اللقاح بدايه من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقى اللقاح.

