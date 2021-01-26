بالفيديو.. 10 رجال حققوا أرباحا تكفي لشراء اللقاحات لجميع البشر رغم الجائحة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:01 م
أمنية فوزي
أعدت قناة "الغد"، تقريرا مصورا، تحت عنوان " في زمن كورونا الثري أصبح أكثر ثراء".

تناول التقرير، أن منظمة أوكسفام البريطانية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم نشرت تقريرا عن أرباح أغنى 10 رجال في العالم خلال جائحة فيروس كورونا حيث زادت ثروة المليارديرات بمقدار 540 مليار دولار بين 18 مارس و31 ديسمبر 2020.

وأشار إلى أن من ضمن الأشخاص الذين ارتفعت ثرواتهم مؤسس أمازون جيف بيزوس ومالك شركة تيسلا ايلون ماسك ومؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج.

وقال التقرير إن ثروات المليارديرات في العالم زادت بمقدار 3.9 تريليون دولار لتصل مجمل ثرواتهم إلى 11.95 تريليون دولار وهو ما يعادل ما أنفقته مجموعة العشرين استجابة للوباء.

كما ذكر أن الجمعية الخيرية قالت إن فرض الضرائب على هؤلاء المليارديرات يمكن أن يغطي تكاليف اللقاح الذي يحتاج إليه البشر في مختلف أنحاء العالم بشكل كامل والمساعدة في القضاء على الفقر الناجم عن الجائحة.

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