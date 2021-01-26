تطورات الحالة الصحية لـ مي حلمي بعد تعرضها لـ حادث سير

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

كشفت الاعلامية مى حلمي عن تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث على طريق المنصورية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حيث قام "حلمي" بنشر صورة للسيارة اثر الحادثة، قائلة: "شكرا لكل الناس الي بتسأل عليه بعد الحادثة انا الحمدلله بخير كدمات بسيطه ادعو بس لأخويه ارجوكم عشان تعبان اوي وفي المستشفي".

وكانت قد تعرضت مى حلمي لحادث سير على طريق المنصورية ونشرت استوري عبر حسابها على اسنتجرام للسيارة وهى محطمة.

وكتبت: "معلش اعذروا اختفائي بعد ما خلصنا تصوير الإعلان عملت حادثة كبيرة أنا وعمرو وإحنا راجعين على طريق المنصورية الحمد لله كدمات بس من أصحابنا تعبان أوي وفي المستشفى هو وعمرو ادعولنا أرجوكم".
تطورات الحالة الصحية لـ مي حلمي بعد تعرضها لـ حادث سير
تطورات الحالة الصحية لـ مي حلمي بعد تعرضها لـ حادث سير
تطورات الحالة الصحية لـ مي حلمي بعد تعرضها لـ حادث سير
تطورات الحالة الصحية لـ مي حلمي بعد تعرضها لـ حادث سير

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مي حلمي

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