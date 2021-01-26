الإنتاج العالمي من الصلب الخام يرتفع 5.8% على أساس سنوي في ديسمبر

أظهرت بيانات من الاتحاد العالمي للصلب (وورلد ستيل) الثلاثاء 26 يناير أن إنتاج الصلب الخام في العالم ارتفع 5.8% على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول الماضي إلى 160.9 مليون طن.





وأشارت البيانات إلى أن إنتاج الصلب الخام في الصين، أكبر منتج ومستهلك للمعدن، زاد 7.7% إلى 91.25 مليون طن في ديسمبر كانون الأول مقارنة مع الشهر نفسه في 2019.





وتستضيف بريطانيا قمة في جلاسكو في نوفمبر تشرين الثاني تهدف لوضع أهداف عالمية للتصدي لتغير المناخ.





وقال بيرول إنه متفائل بأن الإدارة الأميركية الجديدة ستنضم إلى الاقتصادات الكبرى الأخرى في التعهد بخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول منتصف القرن.