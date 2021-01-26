نشوى مصطفى تكشف لـ"الفجر الفني"عن سبب مشاركتها كضيفة شرف فى "شاومينج"

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
أعربت الفنانة نشوى مصطفي عن سعادتها بالمشاركة فى فيلم "شاومينج"، الذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة فى السينمات.



وقالت نشوى مصطفى ل"الفجر الفني"، أنا ضيفة شرف فى المسلسل، والذى حمسني للمشاركة فى فيلم "شاومينج"، هو وجود الفنان بيومي فؤاد وأن المشهدين الذى أظهر فيهم معه.





تدور أحداث فيلم "شاومينج" في إطار اجتماعي كوميدي حول المشاكل التي يواجها الطلاب في مرحلة الثانوية العامة والتي تؤثر عليهم وعلي أولياء أمورهم.


ويشارك في بطولة الفيلم الفنان الشاب توني ماهر وأحمد سلطان وصلاح عبدالله وسامي مغاوري وسارة درزاوي وبيومي فؤاد ومحمود فارس وميدو عادل. إخراج شادي أبوالحسن. تأليف

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