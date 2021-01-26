تعرف على تفاصيل المؤتمر الصحفي لفيلم 'في عز الضهر" لمينا مسعود

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
يارا أحمد




يقوم فريق عمل فيلم "في عز الظهر" بطولة النجم المصري العالمي مينا مسعود بإقامة مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد وذلك يوم الأربعاء الساعة السابعة مساء.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الصحفي النجم مينا مسعود والنجمة هنا الزاهد ومؤلف العمل كريم سرور والمخرج مرقس عادل والمنتج عادل سعد، ودكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

فيلم "فى عز الضهر" سيكون أول أعمال مينا مسعود في مصر، بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمه "Aladdin".

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