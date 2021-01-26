إصابة شخص بطلق ناري في قنا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أصيب شخص، منذ قليل، بطلق ناري، بالساق، بجزيرة دندرة بقنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا من مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور بدوي سعيد، يفيد بإصابة سلطان محمد رمضان، 51 عاما، مقيم منطقة الشؤون بقنا بطلق ناري بالساق اليسرى، وجرى نقله لمستشفى قنا الجامعي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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