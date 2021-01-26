شردي: ثورة 25 يناير اتسرقت من الشباب.. وتم تصحيحها في 30 يونيو

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قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن ثورة 25 يناير تم سرقتها من المصريين والشباب الذي نزل وقتها، مشيرًا إلى أنه تم تصحيحها في ثورة 30 يونيو.



وأضاف "شردي" خلال تقديم برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء: "الشباب اللي نزل في 25 يناير، اتسرقت منهم الثورة، وهما نفسهم الشباب اللي نزل في 30 يونيو لتصحيح المسار ومواجهة الإخوان".



وتابع "علينا في هذه الذكرى ألا نهين ذكرى هذه الثورة بالنسبة لأهالي كثير ضحت بأبنائها، وكلنا اتهزينا واتغيرنا، ولكن متستهزؤوش بمشاعر هؤلاء الشباب أو أهلهم".



واستطرد شردي "لولا 25 يناير مكنتش عندنا 30 يونيو، مكناش هنقدر نتحرك ونقدر نقول لا إحنا مش موافقين على اللي بيحصل".

