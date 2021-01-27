إنجليزي وحاسب آلي و"سوشيال ميديا".. تفاصيل تدريبات واعظات الأوقاف

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
حرصت وزارة الأوقاف المصرية على أن تصدر الواعظات للساحة الدعوية، من أجل نشر صحيح الدين وإيصال رسالة الإسلام، ومشاركتهم المؤتمرات والملتقيات الفكرية، وتعد مهمة الداعيات داخل وزارة الأوقاف المصرية الاهتمام بالدروس النسائية، ومناقشة فقه العبادات وأمور الصلاة والوضوء والغسل في ضوء الفتاوى الثابتة فى ظل حرص الوزارة على الدفع بقيادات نسائية فى قضية تجديد الخطاب الديني لأنهن الأقدر على مخاطبة النساء والوصول إليهن خصوصًا في القرى والنجوع التي تنتشر فيها الأفكار المتطرفة.

تبدأ مرحلة عمل الداعيات داخل الأوقاف بالمرحلة الأولى وهي مدتها 6 شهور وتمثل مرحلة اختبار الداعيات، وتعمل الداعية خلالها على منظومة القيم والأخلاق والإيمانيات والجوانب والوطنية، سعيًا لاستعادة منظومة القيم، وحق الوطن والدفاع عنه وتعقد الوزارة ثلاث دورات قصيرة ومكثفة للواعظات فى المناطق النائية والبعيدة.

الواعظات في قافلة إلى السودان
وأطلقت الأوقاف قافلة الأوقاف دعوية إلى دولة السودان وتستمر 12 عشر يومًا، ضمن التأكيد على العلاقات التاريخية العميقة ووشائج المودة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين في مصر والسودان.

أكدت واعظات الأوقاف المتطوعات والمشاركات في القافلة المتجهة إلى السودان، أن هذه القافلة ستركز القافلة الدعوية على الجوانب الإيمانية، والأخلاقية، والقيم الإنسانية، والإيمان بالتنوع، وبيان مشروعية الدولة الوطنية، وأهمية الولاء والانتماء لها، وضرورة الحفاظ مؤسساتها الوطنية.

كما أكدت الواعظات أنهن سيعملن على نقل تجربة وزارة الأوقاف المصرية في عمل المرأة في المجال الدعوى والوعظ إلى دولة السودان.

يأتي ذلك في إطار الإيمان بدور المرأة وإسهاماتها فى مختلف مجالات الحياة بصفة عامة، وفى مجال الدعوة بصفة خاصة، وفى إطار التعاون مع وزارة الشئون الدينية والأوقاف في دولة السودان الشقيق، وفي إطار الأنشطة المشتركة والمتعددة بين وزارتى الأوقاف المصرية ووزارة الشئون الدينية والأوقاف السودانية، والتى كان من آخرها زيارة وزير الأوقاف المصري للمشاركة فى مؤتمر التجديد بين الأصل والعصر الذى عُقد بالخرطوم، وزيارة وزير الأوقاف السودان على رأس وفدٍ كبيرٍ يضم قيادات الوزارة ونخبة من الأئمة للقاهرة، وكذلك عقد دورة تدريبية مشتركة للأئمة السودانيين والمصريين بأكاديمية الأوقاف المصرية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت الدكتورة راوية خليل الواعظة، بالأوقاف أن الوزارة تعتني بالأئمة والواعظات على أعلى مستوى حيث تدرس اللغة الإنجليزية، والحاسب الألي، و"السوشيال ميديا"، وذلك بهدف خروج الواعظة بفكر يتناسب مع العصر وأن تكون موسوعية على درجة عالية من الثقافة.

محاضر الأوقاف 
وأعنت الأوقاف عن تحرير محاضر ضد أي سيدة أو فتاة تمارس أي نشاط دعوى دون تصريح من الوزارة، تمامًا كما حدث مع أئمة ودعاة الأوقاف، وهو ما كان له بالغ الأثر فى إحكام السيطرة على المساجد، ومنع تسييسها أو استخدامها فى التحريض على العنف كما تعمل الأوقاف على مضاعفة عدد الواعظات خلال الشهور المقبلة، لخلف باب خلفي لتسلل فكر الجماعات أو التنظيمات إلى مصليات السيدات.

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