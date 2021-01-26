افتتاح أول معمل مصرى لإختبار بطاريات السيارات الكهربائية

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء معامل مركزية بالموانئ المحورية لسرعة انهاء اجراءات الافراج الجمركي لكافة البضائع وقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وكذلك حرص السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على تطوير كافة المعامل بجميع الجهات التابعة للوزارة افتتح اللواء/ إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء محمد براية نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس معمل البطاريات الحامضية والبطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية بمبنى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فرع بورسعيد





وقال اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن افتتاح معمل البطاريات الحامضية والبطاريات عديمة الانسكاب والبطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية بفرع الهيئة ببورسعيد يعد استكمالاً لخطة تطوير كافة المعامل الصناعية بالهيئة، مشيرا الى ان المعمل يعتبر الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية القادر على إجراء كافة الاختبارات في هذا الشأن.





وأشار الى حرص الهيئة على دعم مبادرة توطين صناعة السيارات في مصر والتى تأتى ضمن الاستراتيجيات الوطنية لتعظيم المنتج المحلي والتوجه نحو إنتاج السيارات العاملة بالطاقة النظيفة باستخدام الكهرباء والتي تسهم في تحول مصر لتصنيع وتصدير هذه النوعية من السيارات إلى أسواق دول المنطقة، مؤكداً دعم الهيئة لهذا التوجه من خلال إجراء عمليات الفحص والاختبارات المختلفة بدقة وجودة عالية وفي اقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات والخامات والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان حيث تعمل على توفير مجموعة من المعامل المتطورة و المعتمدة دوليا بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة تواجد المنتجات المصرية عالميا بالإضافة إلى حماية المستهلك من المنتجات الرديئة غير مطابقة للمواصفات و توفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق





ومن جانبه أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بما شهدته المحافظة من تطوير لمعامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات واستخدام احدث الاجهزة والتقنيات لحماية السوق المصرية والمستهلك من دخول السلع والمنتجات الغير مطابقة للمواصفات المصرية والعالمية .





وقد قام اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء محمد براية نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بجولة تفقدية بالمعامل الصناعية و الغذائية التابعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بميناء بورسعيد حيث تم استعراض سير العمل بالمعامل وكذا منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.