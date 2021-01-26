المخرج شادي أبو شادي يكشف لـ"الفجر الفني" مصير دور هادي الجيار في "ورد"

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
يارا أحمد


أكد المخرج شادي أبو شادي، أن الفنان هادي الجيار، قبل وفاته طلب منه تأجيل مشاهده لعلمه بإصابته بعد كورونا.

واضاف شادي، في تصريح خاص ل"الفجر الفني" أنه بعد وفاته تم إسناد الدور للفنان فتوح أحمد ولكنه لم يعلم بأنه دور الفنان الراحل هادي الجيار غير بعد التصوير.


"ورد" بطولة حنان مطاوع، نضال الشافعي، محمد لطفي، صلاح عبدالله، محمد عز، هاجر الشرنوبي، تيام مصطفى قمر، ساره الشامي وآخرين، من تألیف فتحي الجندي وإخراج شادي أبو شادي، ويصور فريق العمل من 18 ساعة إلى 22 ساعة يومياً للحاق بالعرض فى شهر رمضان المقبل في ظل التزامه بالإجراءات الاحترازية.

وعرض مؤخرًا آخر أعمال حنان مطاوع حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا على مجموعة قنوات DMC على مدار 10 حلقات، والعمل من بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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