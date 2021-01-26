فى دورى الكرة النسائية.. الطيران والهرم يكتسحا الترام ودلفى بالخمسة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
كتب إسلام عودة
فاز فريق الهرم لكرة  القدم النسائية على نظيره دلفى السكندرى بخمسة أهداف دون رد في المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب المدينة الشبابية بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السابعة فى الدورى الممتاز . 

أدار المباراة باقتدار  طاقم التحكيم بقيادة المحكمة هبة رزق ومساعديها دينا إمام و موسى مصطفى وجاءت  أهداف الهرم عن طريق فرح مدحت ثلاث أهداف هاتريك و كلا من ماريل إيميل ، ملك أشرف هدف .

ليرتفع رصيد الهرم إلى 13 نقطة ويتجمد رصيد دلفى عند 3 نقاط .

وفى نفس الجولة وبنفس النتيجة فاز الطيران على الترام فى المباراة التى أدارها طاقم المحكمات بقيادة نور سمير ومساعديها سماح حشاد وسماح ماهر  وسجلن أهداف الطيران كلا هيام عبد الحفيظ ، نورا محمد هدفين  بالإضافة إلى هدف سجلتة فايزة حيدر . 

وبذلك يرتفع رصيد الطيران إلى 21 نقطة محققاً العلامة الكاملة ومحافظا على القمة بينما يتجمد رصيد الترام عند 9 نقاط .

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