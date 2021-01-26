إسبرسو بالحليب على أصوله.. طريقة التحضير

المقادير

- قهوة اسبرسو جاهزة : 3 ملاعق كبيرة

- الماء : ثلث كوب

- حليب : 3 اكواب

- سكر : حسب الرغبة

طريقة التحضير

قومي بوضع القهوة في ماكينة الإسبريسو وقومي باتباع إرشادات الشركة المصنعة.

أضيفي الماء وقومي بتسخين الحرارة إذا كنت تستخدمين ماكينة إسبرسو.

بينما تختمر القهوة قومي بوضع الحليب في قدر صغير وحوّلي الحرارة إلى متوسطة عالية وقومي بتسخين الحليب، وبمجرد أن يغلي قومي بتقليل درجة الحرارة قليلاً للحفاظ على الغليان.

صبي القهوة في كوب طويل وصوبي الحليب فيها وسوف تشكل طبقة من الرغوة في الجزء العلوي من الكوب.

بعد ذلك أضيفي السكر لتحلية.