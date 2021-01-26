طريقة عمل مناقيش بالزعتر

المقادير

- طحين : 500 غراماً

- سكر : نصف ملعقة صغيرة

- الخميرة الفورية : 2 ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- ماء دافئ : 300 ميلليلترا

- الزعتر : كوب (بالسمسم)

- زيت الزيتون : نصف كوب

طريقة التحضير

لتحضير العجينة: انخلي الطحين في وعاء، ثم أضيفي السكر والخميرة والملح واصنعي حفرة في وسط الخليط.

أضيفي الماء بالتدريج في الحفرة وابدأي بالعجن لمدة 10 دقائق حتى تتماسك وتصبح عجينة متماسكة قابلة للتشكيل.

اصنعي كرة كبيرة من العجين وادهني وجهها بالزيت وغطي الوعاء واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

قومي بتسخين الفرن على حرارة 220 درجة.

قومي بصنع كرات متوسطة من العجينة ومديها باليد وضعيها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت بشكل متباعد.

اخلطي الزعتر مع الزيت ووزعي كمية من الخليط على دوائر العجين.

أدخلي الصينية للفرن لمدة 15 دقيقة حتى تنضج وتتحمر.

قدميها ساخنة.