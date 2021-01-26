لأول مرة منذ عام 1999.. مواجهات ربع نهائي كأس العالم2021 تشهد ظهور ثنائي غير أوروبي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
اختتمت منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم في نسختها رقم 27 مصر 2021 والتي شهدت تأهل منتخبين من خارج قارة أوروبا لأول مرة منذ نسخة 1999 التي أقيمت في مصر أيضا.


وتأهل منتخبا مصر من إفريقيا وقطر من آسيا إلى ربع النهائي بجانب ست منتخبات أوروبية وهم الدنمارك والنرويج وإسبانيا وفرنسا والسويد والمجر.


وتقام مباريات ربع النهائي مساء الأربعاء على ثلاثة ملاعب مختلفة وهم صالة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة وصالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.


وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

الدنمارك × مصر (الساعة 6:30 مساء) على صالة القاهرة
السويد × قطر (الساعة 9:30 مساء) على صالة القاهرة
فرنسا × المجر (الساعة 9:30 مساء) على صالة 6 أكتوبر
إسبانيا × النرويج (الساعة 9:30 مساء) على صالة العاصمة الإدارية

ويدخل منتخب الدنمارك البطولة كحامل لقب النسخة الماضية، كما يتواجد منتخب إسبانيا بطل أوروبا بجانب النرويج وصيف أخر نسختين من بطولة العالم.

كما يتواجد منتخب مصر بطل قارة إفريقيا وقطر بطل آسيا بجانب فرنسا الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 6 مرات والسويد ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 4 ألقاب والمجر صاحبة فضية 1986.

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