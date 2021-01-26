لوتس تستعد لإنتاج سيارة جديدة على حساب مجموعاتها الكلاسيكية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:14 م
شعار لوتس
شعار لوتس
تستعد شركة لوتس لإنتاج سيارة جدية، وذلك على حساب وقف إنتاج سيارتها الكلاسيكية المنتظرة، بحسب تصريح، بوبهام الرئيس التنفيذي للشركة.

وفقًا للشركة البريطانية فإن استثمارها هو جزء من خطة العمل الجديدة التي تسميها لوتس Vision80، إضافة لوصول سيارات جديدة فإن الشركة ستلغي اثنتين من سياراتها أيضاً.

وقال فيل بوبهام الرئيس التنفيذي لشركة لوتس: "سيكون هذا العام ذا أهمية كبيرة لشركة لوتس مع بدء تشغيل مرافق جديدة ودخول سيارة رياضية جديدة مرحلة الإنتاج ومستويات جديدة من الكفاءة والجودة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تصميم السيارة الجديدة والمصنع".

يبدو أن سيارات لوتس،  إليس، إكسيج، وإيفورا، قد وصلت لنهاية الرحلة وستوقف الشركة إنتاج هذه السيارات قريباً مع إطلاق سياراتها الجديدة قبل نهاية العام.

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