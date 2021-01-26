"الفجر الفني" في كواليس مسلسل "ورد"

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
يارا أحمد

يواصل فريق عمل مسلسل "ورد" تصوير مشاهد العمل وذلك بأكاديمية الفنون في الهرم ويتواجد حاليا الفنانة حنان مطاوع والفنان نضال الشافعي والفنان محمد عز ورصد عدسة "الفجر الفني" عددا من الصور للوك حنان مطاوع واستعدادات التصوير.

"ورد" بطولة حنان مطاوع، نضال الشافعي، محمد لطفي، صلاح عبدالله، محمد عز، هاجر الشرنوبي، تيام مصطفى قمر، ساره الشامي وآخرين، من تألیف فتحي الجندي وإخراج شادي أبو شادي، ويصور فريق العمل من 18 ساعة إلى 22 ساعة يومياً للحاق بالعرض فى شهر رمضان المقبل في ظل التزامه بالإجراءات الاحترازية.

وعرض مؤخرًا آخر أعمال حنان مطاوع حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا على مجموعة قنوات DMC على مدار 10 حلقات، والعمل من بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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