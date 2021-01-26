غدا.. التضامن توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس

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تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا الأربعاء، فاعليات توقيع بروتوكوللتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بشأن تأسيس وتشغيل وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية.



وتقام الفعالية بوزارة التضامن الاجتماعى بالعجوزة، غدًا الأربعاء، فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا.