يفتح أبوابه خلال ساعات.. ٧ معلومات عن معرض ديارنا بالأقصر

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:17 ص
معرض ديارنا
معرض ديارنا
أحمد القاسم
خلال الساعات المقبلة، تشهد الأقصر تحركًا جديدًا بشأن دعم الأسر المنتجة من قبل الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، التي تهدف إلى دعم تلك الفئات على المستوى الاقتصادي.

وتفتتح وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، معرض ديارنا بالأقصر لدعم الأسر المنتجة على المستوى الاقتصادي، في إطار دعم مؤسسات الدولة لكافة فئات المجتمع تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وفيما يلي تكشف "الفجر" أبرز المعلومات عن معرض ديارنا بالأقصر الذي يقام في الساعات المقبلة:

1- يقام خلال الفترة من 27 يناير وحتى 6 فبراير المقبل وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

2- يقام المعرض في ساحة أبوالحجاج، وهى إحدى المناطق الأثرية التي تتمتع بها محافظة الأقصر، حيث يقام على مساحة 1200 متر، ويشارك فيه 85 عارضًا من الأسر المنتجة المقيدة بالوزارة ويمثلون عشر محافظات هي: القاهرة- المنوفية- الأقصر - أسوان- قنا- سوهاج- المنيا- الفيوم- شمال سيناء - جنوب سيناء".

3- يأتي المعرض في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة وعرض منتجاتهم المتنوعة بما يساهم في دعم الصناعات الحرفية، وتواصل الوزارة سياستها المتعلقة بالتمكين الاقتصادي عبر خلق أسواق جديدة وتشجيع العارضين على المشاركة في المعرض والترويج لمنتجاتهم.

4- يفتح المعرض أبوابه من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء يوميًا، كما سيتم توفير الكمامات والمواد المطهرة للزائرين، حرصًا على سلامتهم.

5- المعرض ينطلق وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، حيث تم مراعاة التباعد الاجتماعي داخل المعرض، وذلك من خلال توفير مساحات كبيرة بين العارضين، وتوسعة الممرات الخاصة بالمعرض؛ كما يتم السماح بدخول 30% فقط من السعة المقررة للدخول بشكل دوري، ويتم تعقيم وتطهير المعرض ثلاث مرات يوميا.

6- يضم المعرض منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد والكليم والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والأكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات "الألباستر"، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة، والزي السيناوي، بالإضافة إلى المنتجات التى تميز محافظات قنا-سوهاج- أسوان- الأقصر .

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