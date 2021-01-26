الأوقاف: برتوكولات تعاون مع 17 جامعة لتدريب وتأهيل الأئمة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد

وقعت وزارة الأوقاف بتوقيع سبعة عشر بروتوكولا مع سبع عشرة جامعة، وهي: (جامعة الأزهر – جامعة عين شمس – جامعة المنصورة – جامعة الفيوم – جامعة بني سويف – جامعة الأقصر – جامعة أسوان – جامعة أسيوط – جامعة الوادي الجديد – جامعة سوهاج – جامعة الغربية – جامعة بور سعيد – جامعة السويس – جامعة المنيا – جامعة العريش – جامعة جنوب الوادي – جامعة مطروح).

وأضافت في بيان لها: تم البدء الفعلي في تنفيذ هذه البروتوكولات بثلاث جامعات هي: (جامعة الأزهر، وجامعة عين شمس، وجامعة سوهاج).

وأكدت الوزارة أنها ستسعى جاهدة إلى رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية لجميع العاملين بها في الحقل الدعوي والإداري.

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