مدرب مصر يكشف عن كواليس مباراة سلوفينيا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
نجح روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر في إلهام فريقه لتحويل تأخر الفراعنة أمام سلوفينيا في الشوط الأول لتحقيق التعادل الذي صعد بالفريق لربع النهائي.

وكافح أصحاب الأرض في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم سلوفينيا 12-8 لكن انتهى اللقاء في النهاية 25-25 مما أطاح بسلوفينيا خارج البطولة.

قال باروندو: "تحدثت مع اللاعبين وقلت لهم إننا بحاجة إلى التحسن لتصحيح الأوضاع".

وتابع "الدقائق القليلة الأولى لم نلعب بشكل جيد وأعتقد أن اللاعبين كانوا متوترين بسبب الضغط".

وأضاف "أضعنا الكثير من التصويبات ورغم إننا كنا نلعب بشكل جيد لكن ذلك لم يحدث أمام المرمى".

وكشف باروندو "أبلغت اللاعبين أن ينسوا ذلك، والتركيز على دقة التصويبات في الشوط الثاني وبعد ذلك سيكون لنا فرصة للعودة من جديد".

واختتم المدير الفني الإسباني تصريحاته "ما قلته لا يهم، الأهم رد فعل اللاعبين، الحارس المنافس أنقذ أكثر من 10 تسديدات تقريبا في الشوط الأول، من الصعب تجاوز هذا ولكننا نجحنا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

هل يرحل مبابي إلى ريال مدريد ؟

منذ ساعة و نصف

أزمة كبيرة داخل صفوف بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة

أوناجم يتلقى عرضا للرحيل عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مأساة الطفلة نورا.. وُلدت في السجن وعُذبت حتى الموت بأكتوبر

منذ ساعة الا ربع

موعد مباراة مصر ضد الدنمارك في دور الثمانية بمونديال العالم لكرة اليد

منذ أقل من ساعتين

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ يوم

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ ساعة و نصف

الصحة العالمية تعلن موقف توزيع لقاحات كورونا غدا فى مؤتمر صحفى

منذ ساعتين و 30 دقيقة

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سوريا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرض الإعلامية مي حلمي لحادث سيارة (صورة)

منذ نصف ساعة

عاجل.. السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

مدرب الجونة: سعداء بالفوز على دجلة ونجحنا في تعويض خسارة المصري

الإسباني روبرتو جارسيا باروندو مديرا فنيا لمنتخب مصر لكرة اليد

تعرف على "روبرتو جارسيا باروندو" مدرب منتخب مصر لكرة اليد الجديد

مدرب منتخب اليد يقود فاردار المقدوني للتتويج بدوري أبطال أوروبا

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب تعادل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

بعثة منتخب اليد تتجه للغردقة لخوض ثاني معسكرات بطولة العالم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

عاجل.. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي

06:27 م

عاجل.. السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية

06:43 م

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

05:57 م

أزمة كبيرة داخل صفوف بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

06:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات