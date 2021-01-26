حراس الأهلي يتوجهون لمصافحة شريف إكرامي والمهدي سليمان

حرص محمد الشناوي ومصطفى شوبير ثنائي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتوجه إلى حراس مرمى نادي بيراميدز سبورت، قبل مواجهة الفريقين.





وتوجه الثنائي برفقة يانكون ميشيل مدرب الحراس، إلى لحراس مرمى بيراميدز وقامو بمصافحتهم أثناء عمليات الإحماء.





ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة والنصف من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي في إطار مواجهات الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز.





ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، للتأكيد على صدارته للدوري الممتاز، قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية المقرر لها فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.