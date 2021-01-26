طبيب أزهري يساعد الدول الفقيرة في علاج تشوهات العمود الفقري

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:49 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
شارك الدكتور عامر القط مصطفى مدرس العظام والعمود الفقري بطب الازهر بأسيوط مع نخبة من أطباء جراحي العمود الفقري في العالم في نشر كتاب(الاعوجاج المبكر للأطفال وإرشادات العلاج في الدول ذات الدخل المحدود) حيث يناقش الكتاب مشكلة تشوهات العمود الفقري في الأطفال والتي تعتبر من المشاكل المنتشرة والتي يصعب علاجها خاصة في الدول الفقيرة نظرا لتكلفة العلاج الباهظه واضطرار البعض للسفر للخارج، ومن المقرر أن يبدأ توزيع الكتاب الصادر عن دار نشر Rutledge بالولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن القط حصل على الدكتوراة في تخصص استخدام أعمدة النمو لتصليح تشوهات العمود الفقري في الأطفال، وأجرى جراحات دقيقة حظيت باهتمام كبير في الصعيد المصري، وقد شارك في تأليف هذا الكتاب مع عدد من الأساتذة من: جامعة عين شمس الدكتور محمد فوزي ومن جامعة أسيوط الدكتور محمد الشرقاوي ومن الجامعات الأجنبية باتريك ثورنلي، ايمر أكرجلو، ديفين بيتيرسون، فيدريكو كانافيس، فرانكو بونيل، ماري كروكر.

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