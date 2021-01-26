مسلسل اللعبة 2 على منصة شاهد وفي رمضان 2021 على MBC
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:48 م
مي مرسي
تعرض منصة شاهد vip، الجزء الثاني من مسلسل اللعبة "٢" بطولة نخبة من نجوم الكوميديا هشام ماجد وشيكو ومحمد ثروت ومي كساب ومحمد الليثي الشهير بمازو.
كما سيعرض على قناة ام بي سي مصر خلال شهر رمضان المقبل.
ويشارك الممثل الشاب محمد الليثى "مازو" نجل الإعلامى عمرو الليثى فى الجزء الثانى من المسلسل "اللعبة".
وأعرب الليثى عن سعادته بالمشاركة فى العمل مع نجوم الكوميديا، وتطلعه لمتابعة ردود الفعل علي احداث المسلسل
يذكر أن الفنان محمد الليثى، شارك في العديد من المسلسلات الدرامية، منها مسلسل "عمر ودياب" مع نجوم الكوميديا علي ربيع ومصطفي خاطر، وأيضا مشاركته بمسلسل "اللعبة" الجزء الأول مع النجوم هشام ماجد وشيكو الجزء الأول، إخراج المخرج معتز التونى، وشارك في فيلم "جحيم في الهند" ومسلسل "خفة يد" ومسلسل "كابتن أنوش" وبرنامج "أيمن يقدمه أشرف".
ويذكر أن الجزء الاول من مسلسل اللعبة قد حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه عبر منصة شاهد أو قناة ام بي سي مصر.
مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود، وسيناريو وحوار أحمد سعد والى، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى.
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