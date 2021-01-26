فى مؤجلات القسم الثالث.. صعود إسكندرية للبترول والعامرية للقمة ودلفى يواصل الانتصارات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
كتب إسلام عودة
أسفرت المباريات الثلاثة المؤجلة فى المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث التى أقيمت اليوم عن فوز إسكندرية للبترول على مركز شباب القبارى بثلاثة أهداف مقابل هدف حيث سجل الثلاثى بوجى ، أحمد بسيونى ، أحمد حسين أهداف البترول بينما سجل رجب برعى هدف القبارى الوحيد وبذلك يرتفع رصيد إسكندرية للبترول إلى 19 نقطة ويصعد للمركز الأول  بينما يتجمد رصيد القبارى عند 9 نقاط . 

وفاز نهضة العامرية خارج ملعبه  على بدر بهدف دون رد سجله أحمد مهران ليرتفع رصيد العامرية إلى 19 نقطةويصعد للمركز الثانى متساويا مع إسكندرية للبترول المتصدر فى عدد النقاط وفارق الأهداف  وإن كان البترول يتفوق فى عدد الأهداف المسجلة  ويتجمد رصيد بدر عند 15 نقطة . 

وكان الجهاز الفنى السابق لنهضة العامرية  بقيادة محمودالتركى استقال بالكامل ما عدا هيثم عبد الموجود مدير الكرة الذى أدار المباراة اليوم مع أشرف خطاب المدير الفنى الجديد الذى تولى المسئولية قبل المباراة بيوم واحد . 

وحقق دلفى الفوز الثانى له على التوالى وفاز على مياة البحيرة  بأربعة أهداف مقابل هدفين وسجل  أهداف دلفى  كريم عبد الغنى  هدفين وكلا من أحمد جابر و محمود جمال هدف بينما سجل خالد على ومؤمن سمير هدفى مياة البحيرة . 

وبذلك يرتفع رصيد دلفى 7 نقاط ويتجمد رصيد مياة البحيرة عند نفس الرصيد .  

ويصبح ترتيب المجموعة الحادية عشر كالآتى. :
1 - إسكندرية للبترول 19 نقطة 
2 - نهضة العامرية 19 
3 - المجد 18 نقطة
4 - الترام 17 نقطة 
5 - م ش المعمورة  16 نقطة 
6 - بدر 15 نقطة 
7 - م ش العبور 13 نقطة 
8 - حوش عيسى 13 نقطة 
 9 - إيتاى البارود 10 نقاط 
10  - م ش القبارى 9 نقاط 
11 - م ش الدلنجات 9 نقاط
12 - م ش كفر بولين 8 نقاط 
13 - دلفى  7 نقاط 
 14 - مياه البحيرة 7  نقاط 
15  - رشيد 7 نقاط 
16. - غزل كفر الدوار 7 نقاط .

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