مأساة الطفلة نورا.. وُلدت في السجن وعُذبت حتى الموت بأكتوبر

Advertisements

تفاصيل وملابسات جديدة كشفتها التحقيقات حول واقعة تعذيب طفلة عمرها 3 سنوات على يد زوجة والدها بمساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر إذ تبين أن الطفلة "نورا"، ولدت داخل أحد السجون عام 2017 أثناء تنفيذ والديها عقوبة بالسجن في قضية سرقة.







وبينت التحقيقات أن والد الطفلة ويدعى "حمدي"، مسجل خطر سرقات وسبق سجنه عدة مرات قبل سابق، وأنه قضى مدة العقوبة، وخرج من السجن قبل زوجته، وتسلم طفلته حينها.







وأشارت التحقيقات إلى أن والد الطفلة تعرف على زوجته الثانية "عزة"، عمرها 33 سنة، وسافر إلى محافظة الإسكندرية ليقيم هناك رفقة زوجته وطفلته، خشية من معرفة زوجته "والدة الطفلة" مكانهم.







وأضافت التحقيقات أن والدة الطفلة، أخذت تبحث عن مكان زوجها وطفلتها بعد خروجها من السجن، حتى توصلت إلى مكان إقامته بمحافظة الإسكندرية، وبتوجها إليه، وقعت مشادة كلامية بينها وضرتها، تعدت على إثرها والدة الطفلة على الأخيرة بالضرب، محدثة إصابتها التي نقلت على إثرها إلى المستشفى لترقد داخلها لمدة أسبوع لتلقى العلاج.



وواصلت التحقيقات إلى أن "حمدي"، هرب مجددًا من والدة الطفلة، رفقة زوجته وطفلته، إلى مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر.





ويوم الجريمة اصطحبت زوجة الأب الطفلة إلى المستشفى زاعمة سقوطها من الطابق الأول، وبتوقيع الكشف الطبي على الطفلة تبين عدم إصابتها بكسور، ووجود آثار تعذيب بجثتها خاصة ظهرها، وخنق بالرقبة.







وبالبحث عن زوجة الأب تبين هروبها رفقة زوجها، إلى منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، حتى تمكنت القوات من القبض عليهما.





وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، من مستشفى الشيخ زايد بوصول طفلة عمرها 3 سنوات، جثة هامدة ووجود آثار تعذيب بجسدها.







تحريات المقدم إكرامي البطران وكيل فرقة حدائق اكتوبر، توصلت إلى وفاة الطفلة إثر تعرضها لوصلة تعذيب على يد زوجة والدها، بمنطقة مساكن عثمان.





وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف العقيد محمد ربيع مفتش مباحث الفرقة، إلى تمكن والد الطفلة وزوجته من الهرب، بعد تأكدهما من وفاة طفلته.





ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتشكيل فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وتتبع خط سير هروب الجناة، وسرعة ضبطهما.







وجرى التحفظ على جثة الطفلة تحت تصرف النيابة العامة، وتمكنت مأمورية برئاسة المقدم إكرامي البطران وكيل فرقة حدائق اكتوبر والرائد فريد معاذ معاون مباحث القسم من القبض عليهما بمحافظة الإسكندرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.