وصول مدونين من تشيك إلى مصر في زيارة تعريفية بمعالمها السياحية

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وصل اليوم مدونين من دولة التشيك ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي نحو تنظيم عدد من الزيارات التعريفية للمؤثرين والمدونين من دول العالم للترويج للمقاصد المصرية.



ويتضمن برنامج الزيارة الخاص بهم والذي سيستمر قرابة الأسبوع أهم المقاصد السياحية في كل من القاهرة والجيزة والغردقة والأقصر.



ومن ناحيته، أكد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على أهمية استضافة مثل هؤلاء المدونين في إطار الاهتمام بتحديث آليات الترويج والاستعانة بالمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الترويج لمصر خاصة أنها أصبحت أكثر انتشارا في العالم وأكثرها تفاعلا مع الجمهور.



وأضاف أن هذه الزيارات يكون لها دور كبير في إبراز جدية الاجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر على أرض الواقع في الفنادق والمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة.



وأشار ماجد أبو سديره رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة أن المدونين يحرصون منذ وصولهم مصر على توثيق كافة فعاليات زيارتهم لأهم الأماكن السياحية الى مصر من خلال التقاط مجموعة من الصور ونشرها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي يتابعها مئات الالاف من المتابعين والذين يسترشدون بآرائهم عند اتخاذ قرارات السفر، بالإضافة إلى أنه يتم نشرها على موقع الهيئة Egypt Experience على الانستجرام.



جدير بالذكر أنه قد زار مصر أيضا خلال الأسبوعين الماضيين مجموعة من المدونين من دول المملكة المتحدة وأوكرانيا، وذلك بناء على الدعوة التي وجهتها لهم وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

