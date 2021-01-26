الليلة.. وزير قطاع الأعمال ضيف "حديث القاهرة" على القاهرة والناس

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
مي مرسي

يحل اليوم الثلاثاء الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، ضيفا على برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، وذلك فى تمام التاسعة مساء، مع الإعلاميين خيرى رمضان وكريمة عوض.

ويتحدث توفيق عن العديد فى العديد من القضايا المتعلقة بالإقتصاد المصرى، وعلى رأسها أزمة مجمع مصانع الحديد والصلب، واستجواب البرلمان، وآخر تطورات الملف، وهل سيتم تصفية المصنع، أم هناك فرص أخرى لتطويره، وتحويله إلى مصنع منتج ومربح.

كذلك يتحدث عن توفيق عن أوضاع العاملين، والتعامل مع أزمة كورونا فى الشهور الماضية، والإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى التعامل مع الأزمة، والمشاريع الهامة التى دخلتها الوزارة فى الأونة الأخيرة.

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