الجبالي يرفع الجلسة العامة للبرلمان ويحيل بيان وزير الطيران للجان المختصة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
رفع رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة العامة للمجلس، وذلك عقب إحالة بيان وزير الطيران المدني، محمد منار عنبه، للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.

ومن المقرر أن يشهد المجلس غدا الأربعاء، عرض بيان وزيري الثقافة، والبيئة، في ضوء استكمال الاستماع لبيانات الحكومة.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الماضيين.

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