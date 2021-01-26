6 إنجازات بارزة أعلنها وزير الطيران أمام النواب.. اعرفها

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خلال كلمته أمام مجلس النواب، أعلن الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، عدد من الإنجازات التي قامت بها الوزارة على مدار السنوات الأخيرة.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الإنجازات التي أعلن عنها وزير الطيران في كلمته أمام مجلس النواب:



- تطوير مطار سفنكس بتكلفة 1.3 مليار جنيه وذلك لاستيعاب 900 راكبساعة بدلا من 300 راكبساعة، وتطوير مطار برج العرب لاستيعاب 5 ملايين راكب سنويا بقرض ميسر، فضلا عن انضمامه للمطارات صديقة البيئة.





- الوزارة قامت بـ413 رحلة خلال أزمة كورونا، لإعادة كافة العالقين، كما تم تركيب كاميرات خاصة بقياس الحرارة في جميع المطارات.





- مطار القاهرة أصبح الأول أفريقيا على مستوى الشحن الجوي، مشيرا إلى أهمية التواجد المصري في أفريقيا.





- الوزارة كانت من أوائل الوزارات في تطبيق منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وتم تعميمها بكافة مطارات الجمهورية وتعمل علي مدار الـ24 ساعة، وعلى اتصال مباشر مع مجلس الوزراء، بقوله: محدش يقدر يتأخر علي المواطنين في شكواهم.





- تم خفض سعر تذكرة الطيران الداخلي من 1800 جنيه إلى 1500 جنيه لمحافظة الأقصر، ووعد بإعادة النظر في أسعار التذاكر مرة آخرى لتشجيع السياحة الداخلية.



- تعاقدنا مع وزارة الصحة لايجار ثلاجة موتى، ونظرا لان الطائرت التي تذهب لسوهاج قليلة جدا فالجثامين القادمة من الخارج الى مطار القاهرة يتم حفظها في ثلاجة المطار حتى تنقلها رحلة متجهة الى سوهاج.



ومن جانبه، قرر مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، إحالة بيان محمد منار وزير الطيران المدني، حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، إلى اللجان النوعية المتخصصة، لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع.



وكلف مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اللجان النوعية المختصة بإعداد تقرير حول نتائج مناقشتها بشأن بيان الوزير لعرضه على مكتب المجلس.





ويعاود المجلس الانعقاد غدا الأربعاء الساعة الحادية عشر صباحا، للاستماع لبيان وزيري الثقافة والبيئة، لاستكمال خطة مجلس النواب، في استطلاع ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة في الفترة الماضية.

