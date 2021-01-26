فوز مطرطارس والواسطى وابو كساة ورأس غارب بالجولة الثامنة بالقسم الثالث

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
أقيم اليوم منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر والتى تشهد منافسة شرسة على الصعود ، وصراع قوي على البقاء.

حيث نجح فريق مطرطارس فى تحقيق فوز بنتيجة 1/2 على ضيفه فريق سينزو المتصدر ، ونجح أبناء مطرطارس فى إسعاد الجماهير وتقليص الفارق لنقطة واحدة .

ونجح ابو كساة فى تحقيق فوز بنتيجة 2/3 على ضيفه ببا الرياضى .

وحقق الواسطى فوزا هاما على ضيفه مركز شباب الفيوم بهدف نظيف، وحقق راس غارب فوزا اول له بالمسابقة على حساب ضيفه ابشواى بهدف نظيف .

فيما تعادل سنورس أمام ضيفه طامية بنتيجة 1/1 وتعادل اهناسيا أمام ضيفه اطسا بنتيجة 1/1 .

ترتيب المجموعة الرابعة

1 -سينزو 17 نقطة
2 - مطرطارس 16 نقطة .
3 - ابو كساة 16 نقطة .
4 - الواسطى 14 نقطة
5 - طامية 12 نقطة .
6 - ابشواى 10 نقاط .
7 - سنورس 10 نقاط .
8 - عاملين غارب 9 نقاط .
9 - ببا 7 نقاط .
10 - مركز شباب الفيوم 6 نقاط
11 - اهناسيا 6 نقاط .
12 - اطسا 3 نقاط
13 - راس غارب 3 نقاط .

أخبار تهمك

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ يوم

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ ساعة و 6 دقيقة

الكشف عن موعد إعلان تشيلسي للمدرب الجديد بعد رحيل لامبارد

منذ نصف ساعة

عاجل.. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ 36 دقيقة

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سوريا

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة كبيرة داخل صفوف بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ 37 دقيقة

موعد مباراة مصر ضد الدنمارك في دور الثمانية بمونديال العالم لكرة اليد

منذ ساعة و 13 دقيقة

أوناجم يتلقى عرضا للرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و نصف

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة العالمية تعلن موقف توزيع لقاحات كورونا غدا فى مؤتمر صحفى

منذ ساعتين

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 5 ساعات

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ 42 دقيقة

عاجل.. السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية

منذ ثلث ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ ساعتين و 35 دقيقة

هل يرحل مبابي إلى ريال مدريد ؟

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

عاجل.. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي

06:27 م

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

05:57 م

أزمة كبيرة داخل صفوف بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

06:26 م

عاجل.. السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية

06:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات