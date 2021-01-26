فوز مطرطارس والواسطى وابو كساة ورأس غارب بالجولة الثامنة بالقسم الثالث
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:33 م
محمد الحسيني
أقيم اليوم منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر والتى تشهد منافسة شرسة على الصعود ، وصراع قوي على البقاء.
حيث نجح فريق مطرطارس فى تحقيق فوز بنتيجة 1/2 على ضيفه فريق سينزو المتصدر ، ونجح أبناء مطرطارس فى إسعاد الجماهير وتقليص الفارق لنقطة واحدة .
ونجح ابو كساة فى تحقيق فوز بنتيجة 2/3 على ضيفه ببا الرياضى .
وحقق الواسطى فوزا هاما على ضيفه مركز شباب الفيوم بهدف نظيف، وحقق راس غارب فوزا اول له بالمسابقة على حساب ضيفه ابشواى بهدف نظيف .
1 -سينزو 17 نقطة
2 - مطرطارس 16 نقطة .
3 - ابو كساة 16 نقطة .
4 - الواسطى 14 نقطة
5 - طامية 12 نقطة .
6 - ابشواى 10 نقاط .
7 - سنورس 10 نقاط .
8 - عاملين غارب 9 نقاط .
9 - ببا 7 نقاط .
10 - مركز شباب الفيوم 6 نقاط
11 - اهناسيا 6 نقاط .
12 - اطسا 3 نقاط
13 - راس غارب 3 نقاط .
حيث نجح فريق مطرطارس فى تحقيق فوز بنتيجة 1/2 على ضيفه فريق سينزو المتصدر ، ونجح أبناء مطرطارس فى إسعاد الجماهير وتقليص الفارق لنقطة واحدة .
ونجح ابو كساة فى تحقيق فوز بنتيجة 2/3 على ضيفه ببا الرياضى .
وحقق الواسطى فوزا هاما على ضيفه مركز شباب الفيوم بهدف نظيف، وحقق راس غارب فوزا اول له بالمسابقة على حساب ضيفه ابشواى بهدف نظيف .
فيما تعادل سنورس أمام ضيفه طامية بنتيجة 1/1 وتعادل اهناسيا أمام ضيفه اطسا بنتيجة 1/1 .
ترتيب المجموعة الرابعة
1 -سينزو 17 نقطة
2 - مطرطارس 16 نقطة .
3 - ابو كساة 16 نقطة .
4 - الواسطى 14 نقطة
5 - طامية 12 نقطة .
6 - ابشواى 10 نقاط .
7 - سنورس 10 نقاط .
8 - عاملين غارب 9 نقاط .
9 - ببا 7 نقاط .
10 - مركز شباب الفيوم 6 نقاط
11 - اهناسيا 6 نقاط .
12 - اطسا 3 نقاط
13 - راس غارب 3 نقاط .