فوز مطرطارس والواسطى وابو كساة ورأس غارب بالجولة الثامنة بالقسم الثالث



ونجح ابو كساة فى تحقيق فوز بنتيجة 2/3 على ضيفه ببا الرياضى .



وحقق الواسطى فوزا هاما على ضيفه مركز شباب الفيوم بهدف نظيف، وحقق راس غارب فوزا اول له بالمسابقة على حساب ضيفه ابشواى بهدف نظيف .





فيما تعادل سنورس أمام ضيفه طامية بنتيجة 1/1 وتعادل اهناسيا أمام ضيفه اطسا بنتيجة 1/1 .





ترتيب المجموعة الرابعة



1 -سينزو 17 نقطة

2 - مطرطارس 16 نقطة .

3 - ابو كساة 16 نقطة .

4 - الواسطى 14 نقطة

5 - طامية 12 نقطة .

6 - ابشواى 10 نقاط .

7 - سنورس 10 نقاط .

8 - عاملين غارب 9 نقاط .

9 - ببا 7 نقاط .

10 - مركز شباب الفيوم 6 نقاط

11 - اهناسيا 6 نقاط .

12 - اطسا 3 نقاط

13 - راس غارب 3 نقاط .



حيث نجح فريق مطرطارس فى تحقيق فوز بنتيجة 1/2 على ضيفه فريق سينزو المتصدر ، ونجح أبناء مطرطارس فى إسعاد الجماهير وتقليص الفارق لنقطة واحدة .