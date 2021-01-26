من المسا للصباح بحبك يا عم صلاح.. مصطفى خاطر يهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

حرص الفنان مصطفى خاطر على تهنئة صديقه الفنان القدير صلاح عبدالله بعيد ميلاده الذي حل امس الخامس والعشرين من يناير.

ونشر خاطر فيديو لهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتب: كل سنة وأنت طيب يا اطيب خلق الله يا اجدع خلق الله يارب ديما مجمعنا وواقف جمبنا .. من المسا للصباح بحبك يا عم صلاح.

والجدير بالذكر أن الفنان الكبير صلاح عبد الله، يشارك في مسلسل "جمال الحريم"، الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفي، وبطولة: نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير.

ويذاع مسلسل "جمال الحريم"، على قناة DMC في الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما في الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحًا، والرابعة الا ربع عصرًا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 في الساعة 9 مساء والخامسة صباحًا والثالثة والربع عصرًا.

أخبار تهمك

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ يوم

أوناجم يتلقى عرضا للرحيل عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ ساعة و 9 دقيقة

هل يرحل مبابي إلى ريال مدريد ؟

منذ ساعة و نصف

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سوريا

منذ حوالي 4 ساعات

تعرض الإعلامية مي حلمي لحادث سيارة (صورة)

منذ نصف ساعة

مأساة الطفلة نورا.. وُلدت في السجن وعُذبت حتى الموت بأكتوبر

منذ ساعة الا ربع

أزمة كبيرة داخل صفوف بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ ساعة

موعد مباراة مصر ضد الدنمارك في دور الثمانية بمونديال العالم لكرة اليد

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ ساعة و نصف

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ حوالي 3 ساعات

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة العالمية تعلن موقف توزيع لقاحات كورونا غدا فى مؤتمر صحفى

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية

منذ ساعة الا ربع

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

عاجل.. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي

06:27 م

عاجل.. السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية

06:43 م

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

05:57 م

أزمة كبيرة داخل صفوف بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

06:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات