نائب بالشيوخ: تدخل الكونجرس الأمريكي في الشأن المصري أمر مرفوض

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
دينا ابراهيم



استنكر النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، التدخل في الشأن الداخلي المصري من أي جهة أو دولة، ونرفض الوصاية من أي جهة خارجية، مؤكدًا أن تدخل الكونجرس الأمريكي في الشأن الداخلي المصري أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.


وأضاف «كمال»، في بيان له اليوم، أن الكونجرس الأمريكي ليس له الحق فى إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور فى مصر خاصة وأن معظم التقارير التي تخرج من المنظمات الحقوقية بالخارج تعتمد على معلومات غير صحيحة وتعتمد على أشياء غير موجودة على أرض الواقع من الأساس.


وتابع، «الكونجرس الأمريكي تناسى الدور الذي لعبته مصر داخليًا واقليميًا ودوليًا في مكافحة ودحر الإرهاب، وحق مصر في حياة كريمة وإعادة بناء دولة جديدة متناسين ما تم إنجازه من تشريعات سواء اقتصادية أو اجتماعية، بالإضافة مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الفساد، والتنمية الاقتصادية زراعيًا وصناعيًا، وكذلك مساعي النهوض بالتعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية»، مضيفًا أنهم أيضًا تناسوا حرق الكنيسة وتفجير المساجد حتى أثناء أداء الصلوات والتي راح ضحيتها العديد من الشهداء الأبرياء من مختلف الأعمار.


وطالب عضو مجلس الشيوخ، الكونجرس الأمريكي بمراجعة موقفه واحترام سيادة مصر والابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وعدم استخدامها كذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية مصرية هي الأقدم والأعرق في المنطقة، وكفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان في المجتمع المصري.

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