تعرض الإعلامية مي حلمي لحادث سيارة (صورة)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
أعلنت الإعلامية مي حلمي تعرضها لحادث سيارة، وذلك من خلال "ستوري" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت قائله: "معلش اعذروا اختفائي بعد ما خلصنا تصوير الإعلان عملت حادثة كبيرة أنا وعمرو وإحنا راجعين على طريق المنصورية الحمد لله كدمات بس من أصحابنا تعبان أوي وفي المستشفى هو وعمرو ادعولنا أرجوكم".

يذكر أن الإعلامية مي حلمي، انفصلت عن المطرب محمد رشاد، وقالت أنها ستتحدث عن ذلك من خلال "إنستجرام" قائله: "هتكلم كتير وهحكي عن تجربتي بالتفصيل عشان البنات تتعلم ماتتنازلش عن حقها ومتغلطش نفس الغلطة"، مؤكدة أنها لم تندم على التجربة ولكنها تتعلم منها".
تعرض الإعلامية مي حلمي لحادث سيارة (صورة)
تعرض الإعلامية مي حلمي لحادث سيارة (صورة)

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