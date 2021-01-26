إنچي المقدم تهنئ صديقتها بعيد ميلادها

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هنأت الفنانة إنجي المقدم صديقتها بعيد ميلادها الذي يحل اليوم السادس والعشرين من يناير.



ونشرت إنجي صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتب :حبيبة بابا رشا ، كل سنة وانتي طيبة وسعيدة ومتهنية ومحتفلة ومحتفية واكبر من الدنيا كلها يا اناناسة قلبي يا بهجة.. بحبك يا صاحبتي رغم كل الوقت والمسافات.



جدير بالذكر أن آخر أعمال انجي المقدم كانت مسلسل «لعبة النسيان» الذي كان من بطولة أحمد داود، محمود قابيل وآخرين، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.