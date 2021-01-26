وائل كفوري يعبر عن استيائه.. ماذا قصد بكلمة مرهون؟

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
لمياء علي


اعتدنا من النجم اللبناني ​وائل كفوري​، التعبير عن امتعاضه من الأوضاع السيئة اللبنانية الراهنة، بنشر أشعارًا حزينة تتحدث عن كل مايجول بخاطره.

وفي التفاصيل، ألمح كفوري منذ ساعات بأن وطنه لبنان مرهون من خلال مقطع شعر كتبه على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "مَلَّينا نشوفَك مرهون..و عا تلج الغرب مْبَورَد.. مِستَحلي شي حَلّ يكون، لبناني مش مِستَورَد".

وكان أشار وائل كفوري الفترة الماضية، في منشور كتبه في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه لم يعد يثق بأحد وكتب قائلاً: "تعِبت و ما عِدت وْلا شوَي أُوثَـق بِـل مِـنّـي بـيُـقـرَب حـتى لـو عـم بشرب مَـي بغَسّلهـا و برجـع بـشـرب".

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