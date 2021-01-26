سعاد حسني تتصدر تريند "تويتر" في ذكرى ميلادها

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تصدرت الفنانة الراحلة سعاد حسني تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بالتزامن مع ذكرى ميلادها.



وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع ذكرى ميلاد سعاد حسني وكانت أبرز التغريدات كالآتي: "‏عندما يجتمع الفن والروح والجمال في شخص واحد، السندريلا سعاد حسني، الله يرحمها" و"‏‎الله يرحمها.... ويحتسبها شهيدة غدر بها مجرم أن شاء الله في ميزان حسناتها والله غفور رحيم أما خفة دمها وروحها وجمالها لن يأتي بعدها أبد سعاد_حسني".



يذكر أن اليوم 26 يناير هو ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سعاد حسني والتي قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية.