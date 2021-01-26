سعاد حسني تتصدر تريند "تويتر" في ذكرى ميلادها

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تصدرت الفنانة الراحلة سعاد حسني تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بالتزامن مع ذكرى ميلادها.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع ذكرى ميلاد سعاد حسني وكانت أبرز التغريدات كالآتي: "‏عندما يجتمع الفن والروح والجمال في شخص واحد، السندريلا سعاد حسني، الله يرحمها" و"‏‎الله يرحمها.... ويحتسبها شهيدة غدر بها مجرم أن شاء الله في ميزان حسناتها والله غفور رحيم أما خفة دمها وروحها وجمالها لن يأتي بعدها أبد سعاد_حسني".

يذكر أن اليوم 26 يناير هو ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سعاد حسني والتي قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعاد حسني الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ 34 دقيقة

موعد مباراة مصر ضد الدنمارك في دور الثمانية بمونديال العالم لكرة اليد

منذ ساعة و 11 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يحسم مصير مروان محسن

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ يوم

أوناجم يتلقى عرضا للرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ 40 دقيقة

الصحة العالمية تعلن موقف توزيع لقاحات كورونا غدا فى مؤتمر صحفى

منذ ساعتين

الكشف عن موعد إعلان تشيلسي للمدرب الجديد بعد رحيل لامبارد

منذ نصف ساعة

هل يرحل مبابي إلى ريال مدريد ؟

منذ ساعة

عاجل.. السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية

منذ 18 دقيقة

كلام نهائي.. تعرف على مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة كبيرة داخل صفوف بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل .. البنك المركزي يصدر توضيحات جديدة للبنوك بشأن رقم الـ"IBAN"

منذ حوالي 5 ساعات

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سوريا

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

السندريلا سعاد حسني.. سبقتها لهذا اللقب هذه النجمة ولم تنجح أي فنانة في اقتناصه منها

رغم حظر التجوال.. المصريون يحتفلون بعيد شم النسيم بصوت سعاد حسني

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:21 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

عاجل.. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي

06:27 م

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم ثالث صفقاته الشتوية

05:57 م

أزمة كبيرة داخل صفوف بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

06:26 م

عاجل.. السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية

06:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات