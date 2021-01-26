نور التوت يطرح مهرجان "نفسي أموت"

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
طرح مطرب المهرجانات نور التوت مهرجان "نفسي اموت" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع اليوتيوب.

وشارك نور التوت صورة تجمعه بصديقه المطرب علي قدوره وفيجو الدخلاوي ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتب : دلوقتي تقدروا تسمعوا مهرجان نفسي اموت علي اليوتيوب.. عاوز رايكم.

والجدير ذكره أن نور التوت طرح مؤخرًا أغنية "الكيف صياد" ، وهى غناء، حمو بيكا، ونور التوت، قدورة، ومن كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وجاءت كلمات المهرجان كالاتي: "قلب تعب والنوم مجافيه الدنيا خط وانا ماشي عليه قد الدنيا محرم بيه، هنا الرجولة بتقيد براكين، جدعان وبنفكر في الغير اللي يضايقنا راقبته تطير.

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