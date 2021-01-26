رئيس نقل البرلمان لوزير الطيران: يجب وضع خطة استراتيجية لوقف خسائر الشركة

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قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب، التحيه لوزير الطيران المدنى، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إنه يجب أن يتناسب عدد العمالة مع عدد الرحلات، موجها التحية للوزير الطيران بشأن نجاح الوزارة فى التصدى والتعامل مع كل من جاء لمصر فى جائحة كورونا.



وأشار عابد إلى أن موظفى الشركة بالخارج يحصلون على ما يقرب من 2 مليار دولار، ولدى الشركة ديون متراكمة تصل إلى 20 مليار، ووصلت ديون الشركة لوزارة البترول إلى 7 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استلم مصر فى 2014 كانت حالتها سيئة ولكنه لم يستسلم، واستطاع بناء دولة وأصبح لدينا منظومة عمل، وبالتالى لابد لوزارة الطيران المدنى من وضع استراتيجية شاملة ووضع حلول جذرية لوقف الخسائر بدلا من إحالة العاملين للخروج المبكر عن المعاش.



وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات: "لدينا أرقام حقيقية تأتى من خلال الموازنة العامة للدولة أو من خلال شركات الطيران المدنى وأى دولة تتمنى أن تسيطر على السوق المصرى، لأنه أكبر سوق فى الشرق الأوسط"، مضيفا: "لدى الوزير 33 ألف عامل والمعاش المبكر ليس حلا، ممكن يكون من وجهة نظركم حل ولكنه ليس حل جذرى للمشكلة ولابد من تعظيم الموارد لدى الشركة".



وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.



