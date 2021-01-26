السعودي مُهند الحمدي يُلمٌح باضطهاده بسبب جنسيته!!

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في رأي صادم وصريح، هاجمت الناقدة الكويتية الممثل السعودي الشاب مهند الحمدي، ووصفته بافتقاد موهبة التمثيل، في أحد لقاءاتها التلفزيونية.



هذا النقد، أثار حفيظة الحمدي وبات يومياً يعلق بأكثر من تغريدة عبر تويتر، ووصف الناقدة بالعنصرية والعشوائية.



ولم يستطع الحمدي كظم غيظه، وغرد مرة أخرى معلقاً على نقدها اللاذع وألمح أنها تضطهده بسبب جنسيته.



الحمدي قال: ‏هل الانتقاد خلق لكي يطور ام يقمع ؟ ام هو مجرد فرض للذات الفارغه ؟ هل الانتقاد أساسه يعتمد على جنسية الفنان او من اين قادم؟.



وكانت الناقدة الكويتية ​ليلى أحمد​ قد هاجمت الممثل السعودي ​مهند الحمدي​، وقالت إنه يفتقد لموهبة التمثيل، وبرهنت حديثها بأن تعبيرات وجهه تكاد تكون واحدة في كل المواقف، فهو يحتاج لتدريب.



وقالت "شفت لقاء وايد حلو حق الممثل السعودي مهند الحمدي على (إنستغرام) كان بيتكلم على أيام دراسته في الكويت للتمثيل لأن أهله ما يرضون.. وكان ما عنده موارد مالية وعايش على الإندومي فقط ياحرام".



وأضافت: "وبعدين صارت الظروف َصار ياخد بطولات.. في مشكلة تصير هنا مع الممثل.. هو كإنسان يصلح كمذيع.. ولكن لو بصينا على كل صوره هنشوف أنه ولا واحدة فيها تعبير، كلها شكل واحد.. هذا لا يملك أي موهبة في التمثيل".



وأوضحت: "المفروض هو زي ما تحدى نفسه ودرس في الكويت َوكان بياكل اندومي.. كان المفروض يتعب نفسه ويدوب على التمثيل.. لكن فجأة صار بطل مسلسل (جمان) واحد أبطال مسلسلي (دفعة بيروت ودفعة القاهرة).