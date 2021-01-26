بالأبيض.. أماني كمال تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شاركت الفنانة أماني كمال جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أماني بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان قصير باللون الأبيض ، وتركت شعرها منسدلاً ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.

وتشارك أماني كمال حالياً بمسلسل "الدايرة" من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضى، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، أماني كمال، مها أبو عوف، محمود حافظ، وعماد رشاد.

وفي سياق آخر، شاركت أماني كمال مؤخرًا في مسلسل "حب عمري"، وهو بطولة هيثم شاكر، سهر الصايغ، محمد عادل، منة فضالي، أماني كمال، مي القاضي، تأليف فداء الشندويلي، إخراج عبد العزيز حشاد.

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