79.6 مليار درهم أصول أجنبية جديدة في رصيد البنوك الإماراتية خلال 11 شهر





ارتفع رصيد البنوك الإماراتية من الأصول الأجنبية بمقدار 79.6 مليار درهم خلال 11 شهرا من العام 2020، محققا بذلك زيادة نسبتها 12.3% مقارنة مع اجمالي رصيدها في نهاية العام 2019 وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مصرف الامارات المركزي.





وفي ظل هذا النمو الكبير المسجل فقد قفز اجمالي الرصيد التراكمي من الاصول الأجنبية لدى البنوك الى نحو 723.1 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر من العام 2020 .





وتشكل الأصول الأجنبية نحو 25.8% من اجمالي رصيدها التراكمي لجميع أصول البنوك التي بلغت قيمتها نحو 2.797 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر الماضي بحسب ما تظهره ارقام المصرف المركزي.





ويتضح أن قيمة الأصول الأجنبية المستحقة من الفروع الخارجية والمستحقة من فروع خارجية أخرى بلغت 283.7 مليار درهم، تشكل نحو 40% من اجمالي الأصول الأجنبية لدى البنوك .





وتوزع بقية المبلغ على بند الضمانات والائتمان لغير المقيمين واصول اجنبية أخرى.